На благотворительной ярмарке в Анкаре наибольшее предпочтение отдано азербайджанскому плову

Сегодня в столице Турции Анкаре в Sheraton Otel состоялась международная благотворительная ярмарка.

Сегодня в столице Турции Анкаре в Sheraton Otel состоялась международная благотворительная ярмарка.

Как сообщает анкаринское бюро Report, на ярмарке, организованной Ассоциацией солидарности супруг сотрудников МИД в Турции (DMEDD), приняли участие сотрудники дипломатических представительств более 40 стран, действующих в Анкаре, их супруги, представители прессы, жители столицы.

При содействии посольства Азербайджана в Турции на двух стендах была представлена азербайджанская продукция. На одном из стендов, организованном под руководством супруги посла Рашада Мамедова Гюнель Мамедовой, были представлены разнообразные национальные блюда Азербайджана, на втором - различные консервы, вина, образцы ковров и различные сувениры.

Хотя на выставке был представлен широкий ассортимент пловов из азиатских стран, наибольшее предпочтение на ярмарке гости отдали азербайджанскому плову. Кроме того, интерес посетителей вызвали азербайджанские вина.

В художественной части мероприятия группами из Азербайджана, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Таиланда, Китая, Филиппин, Бангладеш были представлены танцевальные номера и шоу. Азербайджанские национальные танцы вызвали большой интерес среди участников мероприятия.

Глава DMEDD Шебнем Акчапар рассказала анкаринскому бюро Report, что ассоциация, а также члены и супруги дипломатических представительств, действующих за рубежом и в Анкаре, потратили 8 месяцев на организацию мероприятия.

Ассоциация солидарности супругов сотрудников МИД (DMEDD) была создана 24 сентября 1981 года с целью оказания помощи и поддержки семьям турецких дипломатов и должностных лиц, которые были убиты при исполнении служебных обязанностей за границей. DMEDD получила статус “Ассоциации общественного блага” в 1984 году. В последующие годы DMEDD расширила сферу своей деятельности и теперь вносит свой вклад в развитие в области образования, культуры, здравоохранения.