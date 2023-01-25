На биеннале "Исламское искусство" представлен павильон Азербайджана

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялась церемония открытия биеннале "Исламское искусство".

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялась церемония открытия биеннале "Исламское искусство".

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

На биеннале представлен павильон Азербайджана, в котором выставлены ценные экспонаты Национального музея искусств, отражающие древнюю историю и богатую культуру нашей страны. В числе представленных экспонатов - образцы керамики, ковроткачества и художественной обработки металла, в том числе относящаяся к XVII-XVIII векам редкая коллекция миниатюр.

Отметим, что биеннале "Исламское искусство" продлится до 23 апреля текущего года.