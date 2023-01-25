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На биеннале "Исламское искусство" представлен павильон Азербайджана

На биеннале "Исламское искусство" представлен павильон Азербайджана В Джидде (Саудовская Аравия) состоялась церемония открытия биеннале "Исламское искусство".
Kультурная политика
25 января 2023 г. 11:28
На биеннале Исламское искусство представлен павильон Азербайджана

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялась церемония открытия биеннале "Исламское искусство".

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

На биеннале представлен павильон Азербайджана, в котором выставлены ценные экспонаты Национального музея искусств, отражающие древнюю историю и богатую культуру нашей страны. В числе представленных экспонатов - образцы керамики, ковроткачества и художественной обработки металла, в том числе относящаяся к XVII-XVIII векам редкая коллекция миниатюр.

Отметим, что биеннале "Исламское искусство" продлится до 23 апреля текущего года.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's pavilion presented at Islamic Arts Biennale
Версия на азербайджанском языке Фото“İslam incəsənəti” Biennalesində Azərbaycan pavilyonu təqdim olunur

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