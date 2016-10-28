На Белградской книжной ярмарке представлена книга об архитектуре Баку

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На Белградской книжной ярмарке в столице Сербии была представлена книга "Баку".

Как сообщили Report в Культурном центре Азербайджана в Сербии, книга посвящена архитектуре столицы Азербайджана.

Представившая книгу посетителям выставки член Культурного центра Азербайджана Наргиз Мамедова отметила, что Баку один из немногочисленных центров архитектурного авангарда в мире, город колоритa, о чем свидетельствует также его архитектура. По ее словам, в создании этой архитектуры принимали участие специалисты из самых разных стран мира.

Напомним, что 61-я Международная книжная выставка была открыта 23 октября и продлится до 30 октября. В мероприятии принимают участие более 450 издательств из 40 стран мира.