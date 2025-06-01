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На бакинском бульваре прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей

На бакинском бульваре прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей На площадке "Динамо" в Приморском национальном парке в Баку прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 1 Июня - Международному дню защиты детей.
Kультурная политика
1 июня 2025 г. 22:39
На бакинском бульваре прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей

На площадке "Динамо" в Приморском национальном парке в Баку прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 1 Июня - Международному дню защиты детей.

Как сообщает Report, фестиваль под лозунгом "Культура познается через тебя!" был организован Министерством культуры Азербайджана.

На мероприятии выступили известные певцы и ашуги, а также победители первого Детского фестиваля искусств, организованного в 2023 году, участники торжества получили незабываемые впечатления. Своими выступлениями детей порадовали Фаиг Агаев, Гюльяз Мамедова, Рамиль Гасымов, Манана, Ильхама Гасымова, Шахрияр Иманов, Азад Шабанов, Самира Эфенди, Ашуг Самира.

На фестивале также были представлены стенды Министерства культуры Нахчыванской АР, Главного управления культуры города Баку, а также Абшерон-Хызинского, Горно-Ширванского, Губа-Хачмазского, Шеки-Загатальского, Гянджа-Дашкесанского, Газах-Товузского, Восточно-Зангезурского, Центрально-Аранского, Ширван-Сальянского, Миль-Муганского, Лянкяран-Астаринского, Карабахского региональных подразделений.

Специальные интерактивные зоны, уголки с интеллектуальными играми и развлечениями, творческие мастерские и стенды с презентациями ручных работ, установленные на территории фестиваля, вызвали большой интерес у посетителей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDənizkənarı Milli Parkda uşaqların bayramı ilə bağlı təntənəli tədbir keçirilib

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