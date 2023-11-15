На Бакинской международной книжной выставке состоялась презентация книги "Севги" Лейлы Алиевой

На 9-й Бакинской международной книжной выставке, организованной Министерством культуры при поддержке компании Caspian Event Organisers в Бакинском экспоцентре, состоялась презентация книги "Севги" Лейлы Алиевой.

На 9-й Бакинской международной книжной выставке, организованной Министерством культуры при поддержке компании Caspian Event Organisers в Бакинском Экспо-центре, состоялась презентация книги "Севги" Лейлы Алиевой.

Как сообщает Report, выступившая на презентации, проведенной при модераторстве главного редактора издательского дома "Шарг-Гарб" Наргиз Джаббарлы, народный писатель Эльмира Ахундова предоставила информацию о книге.

"Книга Лейлы Алиевой издана с большим вкусом, имеет глубокий философский смысл. В этом ее особенность. В книге представлены стихи Лейлы ханым. Она приняла на себя большую ответственность. Как ее великие дед и отец, и она осуществляет большую работу для Азербайджана. Лейла ханым очень талантливый и творческий человек", - сказала Э.Ахундова.

Народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов рассказал о рисунках Лейлы Алиевой. Он отметил, что каждый творческий человек выражает в своих рисунках себя.

"Это чувствуется в произведениях Лейлы Алиевой. Она использует в своих рисунках два цвета, и через них доводит до зрителей свои мысли", - сказал он.

Директор издательского дома "Шарг-Гарб" Севиль Исмайлова отметила, что название книги "Севги" отнюдь не случайно: "Ведь Лейла Алиева ко всему относится с любовью. В издании приведены рецепты сладостей, которые готовит сама Лейла ханым".

На презентации также был представлен каталог рисунков Лейлы Алиевой.

В заключение была сделана фотография на память.

Отметим, что главная особенность рецептов, приведенных в книге "Севги" Лейлы Алиевой, заключается в том, что они без добавления сахара. Каждый рецепт сопровождается отрывком из стихотворений Лейлы Алиевой.

Книга вышла в свет в издательстве "Шарг-Гарб" при непосредственном участии Бакинского книжного центра. Книга "Севги" издана на азербайджанском, турецком, английском и русском языках.