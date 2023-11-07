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На Бакинской международной книжной выставке примут участие более 30 организаций из 11 стран

На Бакинской международной книжной выставке примут участие более 30 организаций из 11 стран 11-15 ноября в Бакинском Экспо-центре состоится 9-я Бакинская международная книжная выставка (Baku International Book Fair 2023), организованная министерством культуры Азербайджана.
Kультурная политика
7 ноября 2023 г. 11:35
На Бакинской международной книжной выставке примут участие более 30 организаций из 11 стран

11-15 ноября в Бакинском Экспо-центре состоится 9-я Бакинская международная книжная выставка (Baku International Book Fair 2023), организованная министерством культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие посвящено 100-летнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В нем примут участие более 30 организаций из 11 стран мира, 131 отечественное издательство и предприятие, осуществляющее деятельность в сфере полиграфии и книжной индустрии.

Народный писатель Афаг Масуд и известный поэт Шахрияр дель Герани выбраны организационным комитетом почетными авторами 9-й Бакинской международной книжной выставки.

В качестве почетной гостьи мероприятия также выступит лауреат Букеровской премии за 2019 год, писательница Джоха аль-Харти.

В рамках выставки в выставочном зале будут организованы мероприятия различного формата (презентации книг, автограф-сессии, встречи с читателями, участие в панелях с зарубежными авторами).

В мероприятии примут участие азербайджанские народные писатели, поэты, известные молодые авторы и зарубежные писатели, среди которых Искандер Пала, Тайфун Атмаджа, Юнус Шен, Нимет Йылдырым (Турция), Дмитрий Бак, Дмитрий Данилов, Алексей Сальников, Анастасия Строкина, Вера Богданова (Россия), Нана Эквтимишвили (грузинская писательница, вошедшая в лонг-лист Букеровской премии 2021 года) и Анна Томсон (Великобритания).

В рамках выставки будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг по инклюзивности и другим актуальным темам, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, часы чтения и музыки, площадки сотрудничества между субъектами сектора книжной индустрии. В течение 5 дней планируется провести более 220 мероприятий различного формата.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Kitab Sərgisində 11 ölkədən 31 xarici təşkilat iştirak edəcək

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