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    На Аллее звезд в Беларуси появится именная плита в честь Полада Бюльбюльоглы

    Народный артист Азербайджана возглавит международное жюри конкурса исполнителей эстрадной песни Витебск - 2015

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ На Аллее звезд в белорусском городе Витебске появится именная плита в честь известного азербайджанского певца, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы.

    Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, народному артисту Азербайджана будет вручена специальная  награда президента Беларуси "Через искусство к миру и взаимопониманию" в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

    Полад Бюльбюльоглы также возглавит международное жюри конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск - 2015".

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