На 21-й книжной ярмарке в Анкаре были презентованы книги, изданные Фондом Тюркской Культуры и Наследия

В рамках 21-й книжной ярмарки в Анкаре были презентованы книги, изданные Фондом тюркской культуры и наследия.

В рамках 21-й книжной ярмарки в Анкаре были презентованы книги, изданные Фондом тюркской культуры и наследия.

Как сообщает Report, читателям представили сборник статей о творчестве Ашуга Вейселя, выдающегося мастера турецкой народной музыки и ашугской традиции, а также книги "Рассказы" Омара Сейфеддина — одного из ярких представителей новой турецкой реалистической литературы. Издания доступны как на турецком, так и в переводе на немецкий язык.

На презентации выступили руководитель аппарата Фонда тюркской культуры и наследия Фахри Гаджиев, глава Турецкой лингвистической организации профессор Осман Мерт, директор Культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции Самир Аббасов, директор Центра Ататюрка в Азербайджане академик Низами Джафаров, профессор Университета Гази Фахри Атасой и составитель книг — писатель-публицист Орхан Арас. Они подчеркнули значимость представленных изданий и их вклад в популяризацию тюркского наследия.

В своих выступлениях участники отметили важность продвижения литературного и культурного наследия тюркских народов за пределами тюркских государств. Особое внимание было уделено распространению художественных произведений и научных статей на тюркских и немецком языках в научных и литературных кругах немецкоязычных стран, а также среди многочисленной турецкой диаспоры, проживающей в этих странах.

Было подчеркнуто, что Фонд тюркской культуры и наследия намерен продолжать работу в этом направлении на международном уровне. Кроме того, было объявлено о планах фонда организовать в 2025 году международный симпозиум, посвященный искусству озанов и ашугов Тюркского мира, приуроченный к наследию Ашуга Алескера.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Турции Шуай Алпай, бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч, представители посольства Азербайджана в Турции и ТЮРКСОЙ, а также известные ученые, деятели культуры, писатели и представители общественности.