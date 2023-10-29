Сиявуш Керими: Мы должны придавать большое значение музыкальному образованию

"Было бы хорошо, если бы в консерваторию поступили те, кто обладает высокой квалификацией и образованием".

"Было бы хорошо, если бы в консерваторию обращались те, кто обладает высокой квалификацией и образованием".

Как передает Report , об этом заявил ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими во время панельной дискуссии на музыкальном форуме в Баку.

По его словам, в музыкальной сфере уже много лет существуют нерешенные проблемы: "Мы должны придавать большое значение музыкальному образованию. Это правда, что консерватория находится за пределами музыкальных школ, подчиняется другому учреждению тем самым создавая проблемы. Но было бы очень хорошо, чтобы те, кто пришел учиться в консерваторию, обладали высокой грамотностью и знаниями".

Он отметил, что в настоящее время очень много талантливых молодых исполнителей, и их необходимо поддерживать: "К сожалению, после окончания учебы у них возникают проблемы с работой. Нормально живут только те, кто идут на свадьбы. Из тысяч музыкантов на свадьбу идут только пару сотен, а как быть остальным?".