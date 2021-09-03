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Музыканты из Прикаспийских стран выступят в составе сводного симфонического оркестра

Музыканты из Прикаспийских стран выступят в составе сводного симфонического оркестра Музыканты из Туркменистана, Азербайджана, России, Ирана, Казахстана составили сводный симфонический оркестр Прикаспийских стран, дебют которого пройдет на гала-концерте Каспийского фестиваля классической музыки OperaFirst в Астрахани 11 сентября
Kультурная политика
3 сентября 2021 г. 12:00
Музыканты из Прикаспийских стран выступят в составе сводного симфонического оркестра

Музыканты из Туркменистана, Азербайджана, России, Ирана, Казахстана составили сводный симфонический оркестр Прикаспийских стран, дебют которого пройдет на гала-концерте Каспийского фестиваля классической музыки OperaFirst в Астрахани 11 сентября.

Как сообщает Report, в состав сводного оркестра вошли 65 лучших музыкантов дружественных стран. Уникальный музыкальный коллектив собран специально для OperaFirst Культурным фондом Music Entertainment.

За дирижерским пультом выступит Михаил Голиков - директор и главный дирижёр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Он является идеологом и создателем проекта Digital orchestra, объединившего лучших мировых музыкантов в период пандемии.

Кульминацией OperaFirst станет гала-концерт с участием звезд мировой оперной сцены Суми Чо (Республика Корея), Элизабет Видаль (Франция) и Сергея Лейферкуса (Россия/Португалия).

В рамках Фестиваля ожидается показ мод Caspian Fashion Week от именитых дизайнеров из пяти стран Каспийского региона, которые представят свои коллекции, созданные специально для этого мероприятия.

Будут проведены и открытые кинопоказы студии “Казахфильм”, а также организована выставка изобразительного искусства.

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