Музыкант из Гваделупы: Танбур превратился в символ сопротивления колониализму

Музыкальный инструмент танбур превратился в символ сопротивления колониализму и стал орудием в борьбе за культурную идентичность народа Гваделупы.

Музыкальный инструмент танбур превратился в символ сопротивления колониализму и стал орудием в борьбе за культурную идентичность народа Гваделупы.

Как сообщает Report, об этом заявил музыкант и общественный активист из Гваделупы Джимми Бассьен, выступая на международной тематической конференции "К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы" в Баку.

"Танбур для нас - это не просто музыкальный инструмент. Это голос наших предков, голос свободы. Через музыку мы восстанавливаем связь с корнями, передаем дух сопротивления и выражаем стремление к освобождению от колониального влияния", - подчеркнул он.

По словам музыканта, многолетняя колониальная политика Франции привела к серьезным потерям в сфере культуры, языка и духовных традиций.

"Французская колониальная система намеренно уничтожала все, что определяло нашу идентичность как жителей Гваделупы. Мы утратили значительную часть своей культурной самобытности. Но сегодня мы заявляем о себе, в том числе с помощью музыки и танбура, стремясь вернуть себе право быть самими собой", - заявил он.

Музыкант выразил благодарность организаторам конференции и отметил, что участие Гваделупы в подобных международных диалогах важно не только для политического, но и культурного освобождения.