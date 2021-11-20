Музыкальный театр представит спектакль по мотивам произведения испанского писателя

Музыкальный театр представит спектакль по мотивам произведения испанского писателя

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре начались репетиции спектакля “Псих” по мотивам симфонической гравюры Гара Гараева “Дон Кихот” и романа всемирно известного испанского писателя Мигеля де Сервантеса “Дон Кихот”.

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В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре начались репетиции спектакля “Псих” по мотивам симфонической гравюры Гара Гараева “Дон Кихот” и романа всемирно известного испанского писателя Мигеля де Сервантеса “Дон Кихот”. Как сообщили Report в театре, режиссер-постановщик спектакля - Эр-Тогрул Камалов, музыкальный руководитель - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Вусал Рагим, концертмейстер - Кямиль Гасанов, ассистент режиссера - Заур Алиев. Образ Дон Кихота на сцене исполнит народный артист Парвиз Мамедрзаев. Молодые и талантливые актеры театра – Ниджат Али (Санчо Панса), Гюльтадж Алили (Дульсинея), Заур Алиев (слуга) воплотят на сцене интересные образы. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook