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Музыкальный театр представит на международном фестивале в Беларуси моноспектакль "Кроткая"

Музыкальный театр представит на международном фестивале в Беларуси моноспектакль "Кроткая" С 23 по 27 июня в городе Бобруйске Могилевской области Республики Беларусь пройдет Международный театральный фестиваль "Венок дружбы".
Kультурная политика
3 июня 2022 г. 20:45
Музыкальный театр представит на международном фестивале в Беларуси моноспектакль Кроткая

С 23 по 27 июня в городе Бобруйске Могилевской области Республики Беларусь пройдет Международный театральный фестиваль "Венок дружбы".

Как сообщает Report, нашу страну на фестивале представит Азербайджанский государственный академический музыкальный театр с моноспектаклем по мотивам фантастической повести всемирно известного писателя Федора Достоевского "Кроткая".

В поездке, осуществляемой при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, примут участие директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев, заслуженный артист, лауреат премии “Зирвя” Шовги Гусейнов и звукорежиссер театра Магомед Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Musiqili Teatr Belarusda Beynəlxalq Teatr Festivalında çıxış edəcək

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