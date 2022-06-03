Музыкальный театр представит на международном фестивале в Беларуси моноспектакль "Кроткая"

С 23 по 27 июня в городе Бобруйске Могилевской области Республики Беларусь пройдет Международный театральный фестиваль "Венок дружбы".

С 23 по 27 июня в городе Бобруйске Могилевской области Республики Беларусь пройдет Международный театральный фестиваль "Венок дружбы".

Как сообщает Report, нашу страну на фестивале представит Азербайджанский государственный академический музыкальный театр с моноспектаклем по мотивам фантастической повести всемирно известного писателя Федора Достоевского "Кроткая".

В поездке, осуществляемой при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, примут участие директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев, заслуженный артист, лауреат премии “Зирвя” Шовги Гусейнов и звукорежиссер театра Магомед Мамедов.