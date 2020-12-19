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Музыкальный конкурс тюркского мира "TÜRKVİZYON” пройдет в режиме онлайн 

Музыкальный конкурс тюркского мира "TÜRKVİZYON” пройдет в режиме онлайн  В связи с пандемией коронавируса песенный конкурс “TURKVIZIYON”, организованный музыкальным союзом Турции (TMB TV), в нынешнем году пройдет в режиме онлайн.
Kультурная политика
19 декабря 2020 г. 17:40
Музыкальный конкурс тюркского мира TÜRKVİZYON” пройдет в режиме онлайн 

В связи с пандемией коронавируса песенный конкурс “TURKVIZYON”, организованный музыкальным союзом Турции (TMB TV), в нынешнем году пройдет в режиме онлайн.

Как сообщает Report, конкурс, в котором примут участие представители 26 стран и регионов, начнется 20 декабря в 17:00.

В нем примут участие представители Турции, Азербайджана, России, Украины, Беларуси, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии, Кыргызстана, Казахстана, Северной Македонии, Ирака, Турецкой Республики Северного Кипра, Польши и Германии.

Победителя "TURKVIZYON 2020" определит жюри из 26 человек. Кроме того, на конкурсе предусмотрена специальная награда “зрительское признание”. Эта награда будет вручена за лучшее исполнение песни “Сары гелин”. Зрительское голосование будет проходить на сайте www.turkvizyon.tv.

Конкурс в прямом эфире будут транслировать около 20 телеканалов. Азербайджанские меломаны смогут посмотреть конкурс на телеканалах “TMB TV” и “Azad Azərbaycan”.

В следующем году конкурс планируется провести в Шуше.

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Версия на азербайджанском языке “TÜRKVİZYON” Türk Dünyası Mahnı Müsabiqəsi onlayn keçiriləcək

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