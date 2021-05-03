Музыкальный альбом "Xaры-бюльбюль" представлен общественности

В альбом вошли лучшие азербайджанские композиции и авторские песни

При финансовом содействии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры общественности представлен музыкальный альбом "Хары-бюльбюль".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, руководителем проекта является наш соотечественник, проживающий в Париже, лауреат международных конкурсов, пианист и композитор Этибар Асадли.

Музыкальный редактор проекта - доктор искусствоведения Вугар Гумбатов.

Проект посвящен славной победе в Отечественной войне, золотыми буквами вписанной в историю Азербайджана. Название альбома выбрано неслучайно. Цветок хары-бюльбюль стал символом нашей победы.

В альбом вошли лучшие азербайджанские композиции и авторские песни. Работа над музыкальным альбомом велась в Париже и Баку. В альбоме представлены песни в исполнении Этибара Асадли, Ильхама Назарова, Мушфига Гулиева, Сахиба Асадли, Эльнура Гусейнова, Туту Айдыноглу, Шахрияра Иманова, Самиры Эфенди, Магеррама Гусейнова, Исмаила Зейналова, Имамъяра Гасанова, Алафсара Рагимова, Агарагима Гулиева и др.

Особое внимание было уделено подбору звучащих в альбоме национальных музыкальных инструментов - тара, кяманчи и балабана.