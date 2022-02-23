Музыкальные звезды Азербайджана выступили на московской сцене

При поддержке Фонда Гейдара Алиева с 21 февраля по 1 марта в Москве пройдет ряд культурных мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева с 21 февраля по 1 марта в Москве пройдет ряд культурных мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия "Дни Азербайджана в Москве" на сцене театра "Геликон-опера" состоялся гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене".

На концерте присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Перед концертом Лейла Алиева встретилась с музыкантами.

Джейла Сеидова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эльвин Ганиев, Мурад Адыгёзалзаде, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, Юсиф Эйвазов представили репертуар из произведений азербайджанских и русских композиторов на концерте под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

Народный артист Эльчин Азизов отметил, что был организован грандиозный концерт, и азербайджанские звезды, исполнив произведения классических русских композиторов, показали хорошее отношение нашей страны к русской культуре, искусству и музыке.

На концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, Тофика Гулиева, Фархада Бадалбейли, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Александра Бородина и других композиторов.