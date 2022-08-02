О нас

Музыкальная группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте

Музыкальная группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте Американская группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте в Торонто.
Kультурная политика
2 августа 2022 г. 14:41
Музыкальная группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте

Американская группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте в Торонто.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Флаг солисту группы передала украинка, пришедшая на их концерт. Сначала Райан Теддер поднял сине-желтый флаг над головой, а затем повесил его на микрофон.

"Впервые с февраля почувствовала себя такой живой и такой связанной с людьми. Мой флаг попутешествовал немного и добрался до сцены, и я благодарна Райану Теддеру за поддержку. Я никогда не забуду, насколько вы были искренни и трогательны на сцене", - написала украинка в Instagram.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Министр: Азербайджанское кино переживает эпоху возрождения
Министр: Азербайджанское кино переживает эпоху возрождения
2 августа 2022 г. 11:04
Сегодня День национального кино Азербайджана
Сегодня День национального кино Азербайджана
2 августа 2022 г. 00:26
В День национального кино состоится показ пяти новых фильмов
В День национального кино состоится показ пяти новых фильмов
1 августа 2022 г. 13:48
Определены победители конкурса сценариев на тему Карабах
ФотоОпределены победители конкурса сценариев на тему "Карабах"
1 августа 2022 г. 13:31
Минкультуры ответило на недовольства в связи с фестивалем Яйлаг
Минкультуры ответило на недовольства в связи с фестивалем "Яйлаг"
1 августа 2022 г. 13:01
Замминистра: Агентство кино должно приступить к работе до конца года
Замминистра: Агентство кино должно приступить к работе до конца года
1 августа 2022 г. 13:00
Минкультуры выражает сожаление и приносит извинения за неудобства во время фестиваля Yaylaq
Минкультуры выражает сожаление и приносит извинения за неудобства во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:38
Состоялась церемония открытия второго национального фестиваля Яйлаг
ФотоСостоялась церемония открытия второго национального фестиваля "Яйлаг"
30 июля 2022 г. 20:02
В Баку пройдет выставка художника Юлиуса Страуме о периоде его творчества на Кавказе
ФотоВ Баку пройдет выставка художника Юлиуса Страуме о периоде его творчества на Кавказе
29 июля 2022 г. 17:09
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi