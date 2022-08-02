Музыкальная группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте

Американская группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте в Торонто.

Американская группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте в Торонто.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Флаг солисту группы передала украинка, пришедшая на их концерт. Сначала Райан Теддер поднял сине-желтый флаг над головой, а затем повесил его на микрофон.

"Впервые с февраля почувствовала себя такой живой и такой связанной с людьми. Мой флаг попутешествовал немного и добрался до сцены, и я благодарна Райану Теддеру за поддержку. Я никогда не забуду, насколько вы были искренни и трогательны на сцене", - написала украинка в Instagram.