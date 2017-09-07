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    Музею национальной истории Азербайджана подарен новый уникальный этнографический материал - ФОТО

    Сума была связана в конце XIX – начале ХХ веков

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Вынужденная переселенка из Кельбаджара Роза Алекперова подарила Музею национальной истории Азербайджана этнографический материал.

    Как сообщили Report в музее, сума была связана в конце XIX – начале ХХ веков.

    Отметим, что сума представляет собой узорчатый ковер с формовочной сеткой у верха для хранения одеял. Этот ковровый предмет с древности использовался в быту каждого азербайджанца. В прошлом сума выполняла функцию чемодана и использовалась для переноски груза. Переданная в музей сума - важный источник для исследования этнографии Азербайджана и ждет своих исследователей.

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