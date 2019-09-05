 Наверх

Мусе Ягубу представили почетное звание "Народный поэт"

Мусе Ягубу представили почетное звание "Народный поэт"

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 мая 2019 года за заслуги в развитии азербайджанской культуры видный поэт, член Союза писателей Муса Ягуб был удостоен почетного звания "Народный поэт".

Как сообщает Report, поздравив поэта, министр культуры Абульфас Гараев вручил ему значок и удостоверение. 

А.Гараев добавил, что при поддержке министерства культуры до конца года выйдет в свет новая книга поэта. 

Выразив признательность президенту Ильхаму Алиеву за столь высокую награду, М.Ягуб сказал, что глава государства всегда оказывает творческим людям внимание и заботу.

В заключение министр Абульфас Гараев пожелал Мусе Ягубу крепкого здоровья и продолжать радовать читателей новыми произведениями. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!