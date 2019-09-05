Мусе Ягубу представили почетное звание "Народный поэт"

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 мая 2019 года за заслуги в развитии азербайджанской культуры видный поэт, член Союза писателей Муса Ягуб был удостоен почетного звания "Народный поэт".

Как сообщает Report, поздравив поэта, министр культуры Абульфас Гараев вручил ему значок и удостоверение.

А.Гараев добавил, что при поддержке министерства культуры до конца года выйдет в свет новая книга поэта.

Выразив признательность президенту Ильхаму Алиеву за столь высокую награду, М.Ягуб сказал, что глава государства всегда оказывает творческим людям внимание и заботу.

В заключение министр Абульфас Гараев пожелал Мусе Ягубу крепкого здоровья и продолжать радовать читателей новыми произведениями.