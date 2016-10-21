Московским школьникам рассказали об Азербайджане в рамках образовательной программы "Урок дружбы"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В школе №1430 города Москвы состоялся "Урок дружбы", который был посвящен азербайджанской культуре.

Как сообщает Report, мероприятие организовал Фонд развития и возрождения азербайджанской культуры (РВАК) совместно с отделом по работе с молодежью Московского дома национальностей в рамках проекта "Урок дружбы".

Цель мероприятия - расширение знаний учеников школы о традициях и культуре азербайджанского народа. В мероприятии приняли участие более 100 школьников 3, 4 и 5 классов ГБОУ СОШ № 1430.

Урок открыл директор Фонда РВАК Шамиль Тагиев, который поприветствовал учеников и рассказала о проекте "Урок дружбы" и его значении, а также поблагодарил представителей МДН за сотрудничество. Затем выступил заместитель начальника отдела по работе с молодежью ГБУ "Московский дом национальностей" Семен Гулимов и заместитель директора СОШ 1430 Ромашин Евгений Фёдорович.

Школьникам был представлен краткий видеоролик, в котором демонстрировались все главные праздники, символики, культура, традиция и история азербайджанского народа.

Ведущая урока Салфиназ Исмаилова подробно рассказала учащимся об азербайджанской культуре, истории, поэзии и национальных обрядах.

Специально приглашенные танцоры из студии азербайджанской школы культуры и искусства станцевали азербайджанские национальные танцы и показали школьникам мастер-класс.

После урока школьники могли ознакомиться с выставкой, на которой были представлены книги, журналы и сувениры, посвящённые истории и культуре Азербайджана, а также продегустировать азербайджанские национальные блюда "Шах плов" и "Долма".