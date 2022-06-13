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Монголия, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан отметят юбилей со дня рождения Гамзатова

Монголия, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан отметят юбилей со дня рождения Гамзатова Мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова, планируется провести в Монголии, Кыргызстане, Беларуси и Азербайджане, а в Иране в 2022 году откроют бюст поэта.
Kультурная политика
13 июня 2022 г. 14:23
Монголия, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан отметят юбилей со дня рождения Гамзатова

Мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова, планируется провести в Монголии, Кыргызстане, Беларуси и Азербайджане, а в Иране в 2022 году откроют бюст поэта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила дочь поэта Салихат Расулова.

"Будет ежегодный телевизионный конкурс исполнителей "Наша песня" на базе представительства в Монголии на лучшее исполнение песни, написанной на стихи Расула Гамзатова. Планируется фестиваль "Культура народов Северного Кавказа", посвященный столетию со дня рождения Расула Гамзатова, в городе Бишкеке, молодежный фестиваль военно-патриотической песни "Журавли" в Кыргызской Республике; проведение культурно-просветительских мероприятий в Азербайджане и Республике Беларусь", - сообщила Расулова.

Бюст поэта, по ее словам, в этом году планируют установить на территории иранского университета имени Алламе Табатабаи в Тегеране.

Как отметила Гамзатова, в России в рамках празднования также запланировано проведение фестивалей, концертов, выставок, театрализованных представлений, научных конференций и литературных вечеров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Monqolustan, Qırğızıstan və Belarusda Rəsul Həmzətovun ildönümü qeyd olunacaq

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