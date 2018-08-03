Молодежный оркестр ТЮРКСОЙ совершает турне по Балканам

Баку. 3 августа. REPORT.AZ Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ совершает турне по странам Балканского полуострова, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

В рамках гастролей оркестр принял участие в международном фестивале "Эспрессиво" в черногорском городе Цетинье, где выступил на одной сцене со знаменитым скрипачом Виктором Третьяковым.

Наряду с этим оркестр под управлением азербайджанского маэстро Мустафы Мехмандарова представил мировую премьеру - "Дивертисмент" композитора Миливоя Пикурицы. В программе концерта также прозвучали произведения Ульви Джемаль Эркина, Кара Караева и Нуры Халмамедова.

Турне Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ на Балканах продолжит концерт в Сараево 3 августа. Завершит гастроли музыкальный вечер в Зенице, который состоится 4 августа.