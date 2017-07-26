Молодёжный камерный оркестр ТЮРКСОЙ исполнил в Скопье произведения Фикрета Амирова

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Молодёжный камерный оркестр ТЮРКСОЙ в рамках турне по балканским странам провел концерт в столице Македонии Скопье.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, на концерте присутствовали посол Азербайджана в Турции и Македонии Фаиг Багиров, посол Турции в Македонии Тюлин Эркан Кара, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, представители турецких и македонских общественных организаций.

Концерт был посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между тюркскими странами. Молодёжный камерный оркестр ТЮРКСОЙ под руководством дирижеров Анвара Акбарова (Казахстан) и Мустафы Мехмандарова (Азербайджан) исполнил произведения мировой классики и сочинения современных композиторов тюркских стран. В репертуар оркестра, в частности, вошли произведения классика азербайджанской музыки 20 века Фикрета Амирова, кыргызского композитора Сеитали Медетова, туркменского композитора Ровшана Непесова, башкирского композитора Азамата Хасаншина, татарского композитора Алсу Сунгатуллиной и композитора из Турции Тургая Эрденера. Кроме того, состоялось премьерное исполнение сочинения казахского музыканта Биржана Мынбаева "Илигай".