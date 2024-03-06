Председатель правительства РФ посетил в Баку Русский драматический театр

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил в Баку Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна.

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил в Баку Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Главу кабмина РФ встретили директор театра Адалят Гаджиев и главный режиссер театра Александр Шаровский. Они предложили Мишустину поприсутствовать на репетиции новой постановки - "Восемь любящих женщин", премьера которой запланирована на 8 марта.

Вместе они проследовали в зрительный зал, где пообщались с режиссером-постановщником спектакля Раулей Рзаевой:"Замечательно! Хочу пожелать удачи, уверен, что будет успех!" - оценил он.

Также Михаил Мишустин прошел по театральному фойе, где ознакомился с информацией об истории театра и артистах.