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Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку

Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил руководство и граждан Азербайджана за поддержку русского языка.
Kультурная политика
6 марта 2024 г. 17:44
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку

Председатель правительства России Михаил Мишустин поблагодарил руководство и граждан Азербайджана за поддержку русского языка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы всегда говорим о том, что благодарны как [президенту Азербайджана] Ильхаму Алиеву, так и всем людям, которые здесь очень внимательно относятся к русскому языку", - сказал Мишустин, посетив Азербайджанский государственный академический русский драматический театр в Баку.

Он подчеркнул, что в стране работает много школ с преподаванием на русском языке.

Мишустин также отметил, что в Азербайджане начал работу Центр открытого образования: "Я знаю, что этот центр очень востребован, на его базе прошли подготовку более 400 слушателей", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Mişustin Azərbaycana rus dilinə münasibətinə görə təşəkkür edib

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