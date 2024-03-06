Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил руководство и граждан Азербайджана за поддержку русского языка.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поблагодарил руководство и граждан Азербайджана за поддержку русского языка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы всегда говорим о том, что благодарны как [президенту Азербайджана] Ильхаму Алиеву, так и всем людям, которые здесь очень внимательно относятся к русскому языку", - сказал Мишустин, посетив Азербайджанский государственный академический русский драматический театр в Баку.

Он подчеркнул, что в стране работает много школ с преподаванием на русском языке.

Мишустин также отметил, что в Азербайджане начал работу Центр открытого образования: "Я знаю, что этот центр очень востребован, на его базе прошли подготовку более 400 слушателей", - добавил он.