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Минкультуры выражает сожаление и приносит извинения за неудобства во время фестиваля Yaylaq

Минкультуры выражает сожаление и приносит извинения за неудобства во время фестиваля Yaylaq Министерство культуры выражает сожаление и приносит извинения за неудобства, доставленные представителям СМИ и гостям в связи с неприятной ситуацией, вызванной неблагоприятными погодными и сложными условиями местности.
Kультурная политика
31 июля 2022 г. 12:38
Минкультуры выражает сожаление и приносит извинения за неудобства во время фестиваля Yaylaq

Министерство культуры выражает сожаление и приносит извинения за неудобства, доставленные представителям СМИ и гостям в связи с неприятной ситуацией, вызванной неблагоприятными погодными и сложными условиями местности.

Как передает Report со ссылкой на минкультуры, 29-31 июля на территории поселка Гаджикенд города Гянджа при организационной поддержке Министерства культуры и других частных и государственных структур был проведен II Национальный фестиваль летних пастбищ Yaylaq.

Так, 30 июля представители различных СМИ нашей страны посетили поселок Гаджикенд.

На обратном пути автобус с представителями СМИ выехал с территории фестиваля около 20:00. После того, как автобус проехал около 700 метров, начался сильный дождь, а грязь, образовавшаяся на грунтовой дороге, затруднила движение автомобиля. Движение автомобилей с большой вместимостью было ограничено сотрудниками МВД, несшими службу в этом районе.

Группа находившихся в автобусе представителей СМИ покинула транспортное средство и продолжила путь пешком, несмотря на настояние ответственного за поездку сотрудника Министерства культуры и сотрудников полиции. Начальник Гянджинского регионального управления культуры министерства Васиф Джяннятов обеспечил встречу этих лиц на личном автомобиле и их соответствующее размещение.

Остальные представители СМИ, оставшиеся в автобусе, после переговоров чиновников министерства с соответствующими государственными органами утром были эвакуированы из района в безопасное место.

При личном участии главы ИВ Гянджи Ниязи Байрамова представители СМИ были эвакуированы в поселок Гаджикенд группами по пять человек на автомобилях с высокой проходимостью. Затем представители СМИ были отправлены в столицу.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi Yaylaq Festivalında yaranan duruma görə jurnalistlərdən və qonaqlardan üzr istəyib

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