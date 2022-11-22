Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку

Министерство культуры проводит проверки в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига.

Создана комиссия для проведения служебной проверки в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Отмечено, что в рамках проводимых министерством реформ проверяется деятельность подведомственных структур, принимаются соответствующие меры в связи с выявленными недостатками.

11:31

Министерство культуры проводит проверки в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига.

Как передает Report, поводом для начавшихся 18 ноября проверок стали заявления режиссера Саиды Хагвердиевой.

По словам С.Хагвердиевой, бывший первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев предложил повысить стоимость билетов Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига. Он озвучил это предложение на мероприятии по случаю 90-летия кукольного театра в декабре прошлого года.

Режиссер отметила, что против этого возразил директор театра Рашад Ахмедзаде, что не понравилось Э.Алиеву. После этого мероприятия годовой план-прогноз театра был увеличен на 50%.