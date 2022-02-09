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Минкультуры ожидает документирования наследия азербайджанцев в Армении миссией ЮНЕСКО

Минкультуры ожидает документирования наследия азербайджанцев в Армении миссией ЮНЕСКО Министерство культуры Азербайджана приветствует достигнутую договоренность о направлении в ближайшее время миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан.
Kультурная политика
9 февраля 2022 г. 11:50
Минкультуры ожидает документирования наследия азербайджанцев в Армении миссией ЮНЕСКО

Министерство культуры Азербайджана приветствует достигнутую договоренность о направлении в ближайшее время миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан.

Об этом Report сообщили в министерстве.

"Существует богатое историко-культурно-религиозное наследие азербайджанцев, веками проживавших на территории нынешней Армении. По статистическим данным, приведенным еще в 1869 году в ежегодном издании "Кавказский календарь на 1870 год", только в Иреванской губернии насчитывалось 269 мечетей. Помимо мечетей, в список вошли также ханский дворец в Иреване, стены Иреванской крепости, а также многочисленные бани, караван-сараи, гробницы, кладбища и т.д., расположенные на территории современной Армении. Думаем, что предстоящая миссия ЮНЕСКО будет важна с точки зрения детального изучения, надлежащего мониторинга и документирования наследия азербайджанского народа на территории Армении", - говорится в заявлении.

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