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Минкультуры опубликовало некролог в связи с кончиной народного артиста

Минкультуры опубликовало некролог в связи с кончиной народного артиста Министерство культуры опубликовало некролог в связи с кончиной народного артиста, театрального режиссера, актера Вагифа Асадова.
Kультурная политика
19 мая 2022 г. 22:40
Минкультуры опубликовало некролог в связи с кончиной народного артиста

Министерство культуры опубликовало некролог в связи с кончиной народного артиста, театрального режиссера, актера Вагифа Асадова.

Как передает Report, в некрологе говорится:

"Народный артист Азербайджана, театральный режиссер, актер Вагиф Асадов скончался в возрасте 75 лет.

Отметим, что Асадов Вагиф Фирудин оглы родился в 1947 году в Нахчыванской Автономной Республике. 25 мая 1969 года окончил факультет "Драматургия и киноактерское мастерство" Азербайджанского государственного института искусств. С 1969 по 1989 год работал актером, режиссером-постановщиком и главным режиссером в Нахчыванском государственном музыкально-драматическом театре имени Джалила Мамедгулузаде. В 1982-1989 годах ему удалось создать Театр поэзии имени Джавида в Нахчыване.

С 1989 года работал режиссером-постановщиком Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

В 1978 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста, а в 2006 году - Народного артиста. В 2018 году награжден почетной грамотой Президента Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi Xalq artistinin ölümü ilə bağlı nekroloq yayıb

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