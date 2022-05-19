Минкультуры опубликовало некролог в связи с кончиной народного артиста

Министерство культуры опубликовало некролог в связи с кончиной народного артиста, театрального режиссера, актера Вагифа Асадова.

Министерство культуры опубликовало некролог в связи с кончиной народного артиста, театрального режиссера, актера Вагифа Асадова.

Как передает Report, в некрологе говорится:

"Народный артист Азербайджана, театральный режиссер, актер Вагиф Асадов скончался в возрасте 75 лет.

Отметим, что Асадов Вагиф Фирудин оглы родился в 1947 году в Нахчыванской Автономной Республике. 25 мая 1969 года окончил факультет "Драматургия и киноактерское мастерство" Азербайджанского государственного института искусств. С 1969 по 1989 год работал актером, режиссером-постановщиком и главным режиссером в Нахчыванском государственном музыкально-драматическом театре имени Джалила Мамедгулузаде. В 1982-1989 годах ему удалось создать Театр поэзии имени Джавида в Нахчыване.

С 1989 года работал режиссером-постановщиком Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

В 1978 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста, а в 2006 году - Народного артиста. В 2018 году награжден почетной грамотой Президента Азербайджанской Республики.