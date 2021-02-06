Минкультуры опровергло информацию о краже армянами композиции Фикрета Амирова

Долгое время в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации со ссылкой на различные источники распространялась информация о том, что композицию выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова представляют за авторством армянского ко

"Долгое время в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации со ссылкой на различные источники распространялась информация о том, что композицию выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова представляют за авторством армянского композитора Ары Геворкяна".

Об этом Report заявили в Минкультуры.

"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Танцевальная музыка, которую называют композицией Фикрета Амирова Qarabağ inciləri, не принадлежит азербайджанскому композитору.

У Фикрата Амирова нет произведения с таким названием, и вышеупомянутая композиция ему не принадлежит", - сказали в ведомстве.