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Минкультуры опровергло информацию о краже армянами композиции Фикрета Амирова

Минкультуры опровергло информацию о краже армянами композиции Фикрета Амирова Долгое время в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации со ссылкой на различные источники распространялась информация о том, что композицию выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова представляют за авторством армянского ко
Kультурная политика
6 февраля 2021 г. 21:43
Минкультуры опровергло информацию о краже армянами композиции Фикрета Амирова

"Долгое время в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации со ссылкой на различные источники распространялась информация о том, что композицию выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова представляют за авторством армянского композитора Ары Геворкяна".

Об этом Report заявили в Минкультуры.

"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Танцевальная музыка, которую называют композицией Фикрета Амирова Qarabağ inciləri, не принадлежит азербайджанскому композитору.

У Фикрата Амирова нет произведения с таким названием, и вышеупомянутая композиция ему не принадлежит", - сказали в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi: Fikrət Əmirovun musiqisinin erməninin müəllifliyi ilə təqdimatı yalandır

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