Минкультуры объявило конкурс на лучшие скульптуры в связи с "Годом Шуши"

Министерство культуры Азербайджана проводит конкурс на лучшие скульптуры в связи с объявлением 2022 года "Годом Шуши".

Министерство культуры Азербайджана проводит конкурс на лучшие скульптуры в связи с объявлением 2022 года "Годом Шуши".

Как сообщает Report, основной целью конкурса является продвижение богатого культурного наследия Шуши - жемчужины Карабаха, имеющей древнюю историю как центра азербайджанского искусства и культуры, а также сохранения скульптурных памятников, воплощающих наследие города Шуша, объявленного президентом Ильхамом Алиевым культурной столицей Азербайджана.

Скульпторы должны будут представить в Министерство культуры изготовленные из бронзы или мрамора скульптурные памятники, посвященные древней истории, культуре и гениальным деятелям Шуши. При этом минимальная высота представляемых скульптурных образцов должна составлять 50 см, максимальная - 1 метр.

Победитель конкурса получит диплом I степени и 8 тыс. манатов

Двое обладателей второго места будут удостоены дипломов II степени и 4 тыс. манатов.

Трое участников, удостоившихся третьего места, получат дипломы III степени и 3 тыс. манатов.

Поощрительный приз для 10 человек составит 500 манатов.

Конкурс пройдет с 15 марта по 15 июня 2022 года.