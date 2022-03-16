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Минкультуры объявило конкурс на лучшие скульптуры в связи с "Годом Шуши"

Минкультуры объявило конкурс на лучшие скульптуры в связи с "Годом Шуши" Министерство культуры Азербайджана проводит конкурс на лучшие скульптуры в связи с объявлением 2022 года "Годом Шуши".
Kультурная политика
16 марта 2022 г. 11:43
Минкультуры объявило конкурс на лучшие скульптуры в связи с Годом Шуши

Министерство культуры Азербайджана проводит конкурс на лучшие скульптуры в связи с объявлением 2022 года "Годом Шуши".

Как сообщает Report, основной целью конкурса является продвижение богатого культурного наследия Шуши - жемчужины Карабаха, имеющей древнюю историю как центра азербайджанского искусства и культуры, а также сохранения скульптурных памятников, воплощающих наследие города Шуша, объявленного президентом Ильхамом Алиевым культурной столицей Азербайджана.

Скульпторы должны будут представить в Министерство культуры изготовленные из бронзы или мрамора скульптурные памятники, посвященные древней истории, культуре и гениальным деятелям Шуши. При этом минимальная высота представляемых скульптурных образцов должна составлять 50 см, максимальная - 1 метр.

Победитель конкурса получит диплом I степени и 8 тыс. манатов
Двое обладателей второго места будут удостоены дипломов II степени и 4 тыс. манатов.
Трое участников, удостоившихся третьего места, получат дипломы III степени и 3 тыс. манатов.
Поощрительный приз для 10 человек составит 500 манатов.

Конкурс пройдет с 15 марта по 15 июня 2022 года.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте министерства.

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Версия на азербайджанском языке “Şuşa İli” ilə bağlı heykəltaraşlıq müsabiqəsi elan olunub

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