Минкультуры использовало около 83% средств, выделенных из госбюджета в 2024 году

Министерство культуры в 2024 году использовало 222,7 млн манатов при общем объеме бюджетных ассигнований в размере 269,1 млн манатов.

Министерство культуры в 2024 году использовало 222,7 млн манатов при общем объеме бюджетных ассигнований в размере 269,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета за 2024 год", который обсуждается на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, уровень израсходованных средств составил 82,8%. Они распределились следующим образом: 163,8 млн манатов (73,6%) направлены на оплату труда, 47,3 млн манатов (21,2%) – на закупку товаров, работ и услуг, 10,4 млн манатов (4,7%) – на приобретение зданий, оборудования, нематериальных и нефинансовых активов, 1,2 млн манатов (0,5%) – на социальные выплаты, гранты резидентам и другие расходы.