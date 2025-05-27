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Минкультуры использовало около 83% средств, выделенных из госбюджета в 2024 году

Минкультуры использовало около 83% средств, выделенных из госбюджета в 2024 году Министерство культуры в 2024 году использовало 222,7 млн манатов при общем объеме бюджетных ассигнований в размере 269,1 млн манатов.
Kультурная политика
27 мая 2025 г. 10:18
Минкультуры использовало около 83% средств, выделенных из госбюджета в 2024 году

Министерство культуры в 2024 году использовало 222,7 млн манатов при общем объеме бюджетных ассигнований в размере 269,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета за 2024 год", который обсуждается на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, уровень израсходованных средств составил 82,8%. Они распределились следующим образом: 163,8 млн манатов (73,6%) направлены на оплату труда, 47,3 млн манатов (21,2%) – на закупку товаров, работ и услуг, 10,4 млн манатов (4,7%) – на приобретение зданий, оборудования, нематериальных и нефинансовых активов, 1,2 млн манатов (0,5%) – на социальные выплаты, гранты резидентам и другие расходы.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi 2024-cü ildə dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin 83 faizə yaxınını istifadə edib

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