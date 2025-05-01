Минкультуры: Более 100 преподавателей музыки направлены на курсы по итогам аттестации

Более 100 преподавателей фортепиано и музыкальной теории из школ музыки и искусств Баку и Абшерон-Хызынского региона направлены на обучающие курсы по итогам аттестации.

Более 100 преподавателей фортепиано и музыкальной теории из школ музыки и искусств Баку и Абшерон-Хызынского региона по итогам аттестации направлены на обучающие курсы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры.

Курсы организованы Научно-методическим и квалификационным центром при министерстве и проходят на базе трех учебных заведений в течение двух месяцев.

Программы разработаны на основе рекомендаций аттестационных комиссий и направлены на совершенствование профессиональных знаний и навыков преподавателей.