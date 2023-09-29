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Минкультуры Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Минкультуры Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой Министерство культуры Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Ганиры Пашаевой.
Kультурная политика
29 сентября 2023 г. 00:39
Минкультуры Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Министерство культуры Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Ганиры Пашаевой.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице ведомства в соцсети.

"28 сентября 2023 года в возрасте 48 лет скончалась известный общественный деятель, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Ганира Пашаева.

Ганира Алескер гызы Пашаева родилась 24 марта 1975 года в селе Дюз Гырыглы Товузского района. Окончила факультет педиатрии Азербайджанского государственного медицинского университета и факультет международного права Бакинского государственного университета.

Будучи доктором философии по политическим наукам, профессором, Ганира Пашаева много лет проработала в сфере СМИ. Является автором более 20 научных, публицистических книг, художественных произведений и сотен статей. Она была сценаристом и главным консультантом около 20 документальных фильмов. В 2005-2012 годах работала заведующей отделом по связям с общественностью Фонда Гейдара Алиева, в 2012-2015 годах - заведующей кафедрой политических наук Университета "Одлар Юрду".

Ганира Пашаева избиралась депутатом Милли Меджлиса третьего, четвертого и пятого созывов. Была председателем комитета по культуре Милли Меджлиса, руководителем рабочей группы по азербайджано-пакистанским межпарламентским связям, членом рабочих групп по межпарламентским связям с Австралией, Боснией и Герцеговиной, Францией, Грузией, Индонезией, Ираком, Испанией, Италией, Кореей, Казахстаном, Кыргызстаном, Венгрией, Малайзией, Марокко, Египтом, Молдовой, Узбекистаном, Румынией, Северной Македонией, Таиландом, Турцией, Туркменистаном, Вьетнамом, Японией.

Коллектив Министерства культуры Азербайджанской Республики скорбит в связи с кончиной Ганиры Пашаевой, и от имени культурной общественности нашей страны выражает глубокие соболезнования семье и близким покойной", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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