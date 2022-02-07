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Минкультуры: Азербайджан всегда с уважением относился к своему историко-культурному наследию

Минкультуры: Азербайджан всегда с уважением относился к своему историко-культурному наследию Министерство культуры прокомментировало вопрос об изучении древнего албанского наследия на освобожденных территориях.
Kультурная политика
7 февраля 2022 г. 20:43
Минкультуры: Азербайджан всегда с уважением относился к своему историко-культурному наследию

Министерство культуры прокомментировало вопрос об изучении древнего албанского наследия на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, в заявлении министерства говорится, что Азербайджан всегда с уважением относился к своему историко-культурному наследию, независимо от его религиозно-этнического происхождения.

"Официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, что историко-религиозные памятники, находящиеся на освобожденных территориях, относятся к азербайджанскому наследию, и их охрана является обязанностью Азербайджанского государства. В качестве наглядного доказательства можно указать восстановление в Шуше наряду с мечетями и двух христианских церквей. В отличие от Армении, Азербайджан не делает различий на религиозной и этнической почве в своем историко-культурном наследии и привержен своим обязательствам по международным конвенциям, в том числе Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта. В случае выявления фальсификаций эти нарушения будут задокументированы при участии международных экспертов и представлены международной общественности. Хотим напомнить, что изменение принадлежности историко-культурного наследия противоречит положениям Гаагской конвенции 1954 года", - отмечается в сообщении.

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