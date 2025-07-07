Минкультуры: Азербайджан не выдвигал инициативу по продвижению сотрудничества с РФ

Азербайджан не выдвигал инициативу по продвижению двустороннего сотрудничества с РФ в сфере культуры.
Как передает Report, об этом заявили в Министерстве культуры.
Было отмечено, что в последние дни в некоторых информационных ресурсах и социальных платформах распространяется поддельный документ о якобы выдвинутой Министерством культуры Азербайджана инициативе по продвижению сотрудничества с Россией в сфере культуры:
"Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к Министерству культуры. Министерство не готовило и не распространяло такой документ".