Минкульт Азербайджана предлагает создать кинорынок в Прикаспийском регионе

Министерство культуры Азербайджана предлагает создать кинорынок в Прикаспийском регионе.

Министерство культуры Азербайджана предлагает создать кинорынок в Прикаспийском регионе.

Как сообщает командированный в Астрахань сотрудник Report, с таким предложением на панели обсуждений под названием "Сотрудничество юных кинематографистов Каспийского региона в реалиях цифровой медиа-среды" в рамках проходившего медиа-форума прикаспийских стран выступила старший консультант отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Нигяр Мамедова.

По ее словам, на кинорынке каждая страна может ознакомиться с работами с точки зрения кинопроката, выбрать нужные фильмы для своей отечественной аудитории.

Также она сообщила участникам мероприятия об Агентстве кино, учрежденном по распоряжению президента Азербайджана в апреле. По ее словам, в настоящее время в новой структуре идут завершающие работы.

В своем выступлении Н.Мамедова также коснулась сотрудничества на уровне стран СНГ.