О нас

Минкульт Азербайджана предлагает создать кинорынок в Прикаспийском регионе

Минкульт Азербайджана предлагает создать кинорынок в Прикаспийском регионе Министерство культуры Азербайджана предлагает создать кинорынок в Прикаспийском регионе.
Kультурная политика
12 сентября 2022 г. 10:31
Минкульт Азербайджана предлагает создать кинорынок в Прикаспийском регионе

Министерство культуры Азербайджана предлагает создать кинорынок в Прикаспийском регионе.

Как сообщает командированный в Астрахань сотрудник Report, с таким предложением на панели обсуждений под названием "Сотрудничество юных кинематографистов Каспийского региона в реалиях цифровой медиа-среды" в рамках проходившего медиа-форума прикаспийских стран выступила старший консультант отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Нигяр Мамедова.

По ее словам, на кинорынке каждая страна может ознакомиться с работами с точки зрения кинопроката, выбрать нужные фильмы для своей отечественной аудитории.

Также она сообщила участникам мероприятия об Агентстве кино, учрежденном по распоряжению президента Азербайджана в апреле. По ее словам, в настоящее время в новой структуре идут завершающие работы.

В своем выступлении Н.Мамедова также коснулась сотрудничества на уровне стран СНГ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Xəzəryanı bölgədə kinobazarın yaradılmasını təklif edir

Экслюзивные новости

Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi