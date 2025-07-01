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Министры культуры Азербайджана и Узбекистана обсудили совместные проекты и инициативы

Министры культуры Азербайджана и Узбекистана обсудили совместные проекты и инициативы Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли провел встречу с прибывшим в Баку министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым.
Kультурная политика
1 июля 2025 г. 18:49
Министры культуры Азербайджана и Узбекистана обсудили совместные проекты и инициативы

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли провел встречу с прибывшим в Баку министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым.

Как сообщили Report в министерстве, стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах культуры.

Керимли подчеркнул, что дружественные и братские отношения между азербайджанским и узбекским народами имеют глубокие исторические корни и отметил выход культурных отношений на новый этап развития.

Назарбеков выразил благодарность за теплый прием, подчеркнув, что культурное сотрудничество между странами приобретает новое содержание и устойчиво развивается.

В ходе встречи обсуждались совместные проекты и инициативы, а также пути дальнейшего расширения сотрудничества в области культуры.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan mədəniyyət nazirləri arasında görüş keçirilib

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