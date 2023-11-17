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Министры культуры Азербайджана и России обсудили перспективы развития культурных связей

Министры культуры Азербайджана и России обсудили перспективы развития культурных связей В Санкт-Петербурге состоялась встреча министров культуры Азербайджана и России.
Kультурная политика
17 ноября 2023 г. 12:27
Министры культуры Азербайджана и России обсудили перспективы развития культурных связей

В Санкт-Петербурге состоялась встреча министров культуры Азербайджана и России.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В рамках визита в Россию министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с российской коллегой Ольгой Любимовой. Во встрече принимал участие и посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития культурных связей между двумя странами, подчеркнута важность организации взаимных дней культуры.

Министр культуры Азербайджана пригласил Ольгу Любимову на VI Всемирный форум межкультурного диалога, который пройдет в Баку в 2024 году.

В конце встречи министру культуры РФ была подарена книга "Шуша - выше вершины".

Отметим, что делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли принимает участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiyanın mədəniyyət nazirləri görüşüb, mədəni əlaqələrin inkişafı müzakirə edilib

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