Министр: ЮНЕСКО превратилось в политизированную организацию

12:50

"ЮНЕСКО уже ушло на каникулы. До каникул мы были с ними в постоянном контакте. К сожалению, мы не получили от них желаемую реакцию. Это вынуждает нас говорить о политизации организации".

Этими мыслями с Report поделился министр культуры Анар Керимов.

"Мы бы не хотели, чтобы завоевавшая в мире уважение международная организация политизировалась и применяла предвзятые подходы. Избрание в органы управления организации позволит нам пресекать негативные тенденции. Остается надеяться, что организация будет действовать в соответствии со своим мандатом. Отправит на освобожденные от оккупации территории техническую миссию, и даже если не сможет обеспечить возвращение незаконно вывезенного из Карабаха нашего культурного наследия, то, как минимум, осудит ту страну", - отметил министр.