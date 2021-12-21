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Министр: В приоритете - продвижение азербайджанской культуры за рубежом

Министр: В приоритете - продвижение азербайджанской культуры за рубежом Благодаря дальновидной политике основателя современной азербайджанской государственности Гейдара Алиева за 30 лет наша страна стала одной из передовых в экономическом отношении.
Kультурная политика
21 декабря 2021 г. 12:02
Министр: В приоритете - продвижение азербайджанской культуры за рубежом
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Благодаря дальновидной политике основателя современной азербайджанской государственности Гейдара Алиева за 30 лет наша страна стала одной из передовых в экономическом отношении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов на конференции на тему "Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня, завтра".

Далее А.Керимов отметил: "Мы - азербайджанцы, восстановившие свою территорию, и это вызывает гордость. Но и культура имеет не меньшее значение, поскольку ее развитие также вносит вклад в строительство сильного Азербайджана. Поэтому другим нашим приоритетом является продвижение азербайджанской культуры за рубежом".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Prioritetlərimizdən biri Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə tanıdılmasıdır"

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