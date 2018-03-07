Министр: В фестивале мугама примут участие гости из 15 стран

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "В этом году гости из 15 стран прибудут в Азербайджан для участия в фестивале мугама".
Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на научном симпозиуме "Наука Азербайджанского мугама: реалии и перспективы" в рамках 5-го Международного фестиваля "Мир мугама".
Министр отметил, что на настоящее время подтверждено участие в фестивале 80 участников:
"В Баку ожидается прибытие около 100 участников. Среди них есть ученые, исследователи и исполнители".
Он добавил, что в рамках фестиваля ряд мероприятий пройдут не только в Баку, но и впервые в Гяндже, в новопостроенной Гянджинской филармонии:
"С завтрашнего дня там будет представлена очень интересная программа. Во всех значимых очагах культуры Азербайджана мугам будет представлен во всем своем разнообразии. Фестиваль найдет свой отзвук во всех регионах страны".
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости