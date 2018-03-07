Министр: В фестивале мугама примут участие гости из 15 стран

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "В этом году гости из 15 стран прибудут в Азербайджан для участия в фестивале мугама".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на научном симпозиуме "Наука Азербайджанского мугама: реалии и перспективы" в рамках 5-го Международного фестиваля "Мир мугама".

Министр отметил, что на настоящее время подтверждено участие в фестивале 80 участников:

"В Баку ожидается прибытие около 100 участников. Среди них есть ученые, исследователи и исполнители".

Он добавил, что в рамках фестиваля ряд мероприятий пройдут не только в Баку, но и впервые в Гяндже, в новопостроенной Гянджинской филармонии:

"С завтрашнего дня там будет представлена очень интересная программа. Во всех значимых очагах культуры Азербайджана мугам будет представлен во всем своем разнообразии. Фестиваль найдет свой отзвук во всех регионах страны".