Министр: В Азербайджане сохранение культурного наследия различных народов и религий является приоритетом

В мультикультурном Азербайджане сохранение, ремонт и реставрация культурного наследия, принадлежащего различным народам и религиям, входят в число приоритетных направлений государственной политики в данной сфере.

В мультикультурном Азербайджане сохранение, ремонт и реставрация культурного наследия, принадлежащего различным народам и религиям, входят в число приоритетных направлений государственной политики в данной сфере.

Как сообщили Report в Минкультуры, об этом сказал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли на встрече с генеральным директором Международного центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM) Аруной Франческой Марией Гуджрал.

Она подчеркнула, что Азербайджан вносит важный вклад в восстановление памятников и святынь национального и международного значения как на государственном уровне, так и через Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Гендиректор ICCROM также отметила, что Азербайджан успешно провел престижное мероприятие COP29.

На встрече также обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ICCROM.