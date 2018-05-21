Министр: В Азербайджане начала развиваться частная сеть кинотеатров

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "За последние 15 лет национальная кинематография прошла значительный путь развития".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту Партии Ени Азербайджан заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По словам министра, за последние 15 лет было снято более 50 полнометражных, десятки короткометражных художественных фильмов, более 200 документальных лент:

"Наши фильмы приняли участие на фестиваля в более чем 40 странах, только в прошлом году 15 экранных работ получили 19 наград. В Баку проходят фестивали фильмов традиционного международного туризма и спорта. Построенное в 2009 году здание Государственного фонда фильмов является одним из самых современных киноархивов в мире. Открытие после капитальной реконструкции в 2011 году Киноцентра "Низами" в Баку заложило основу современного кино. После образцового шага в этой сфере со стороны государства начала развиваться частная сеть кинотеатров, отвечающих высоким стандартам".