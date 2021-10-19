Министр уволил директора кукольного театра за растрату

Уволен директор Гахского Государственного театра кукол Назим Махмудов.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр культуры Анар Керимов.
В министерстве культуры Report подтвердили данный факт.
"Трудовой договор c директором Гахского Государственного театра кукол Н. Махмудовым расторгнут в соответствии с соответствующими пунктами Трудового кодекса в связи с присвоением и растратой с использованием своих должностных полномочий, служебного положения, а также в результате совершения правонарушений, подрывающих авторитет Центрального органа исполнительной власти”, - отметили в министерстве.