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Министр уволил директора кукольного театра за растрату

Министр уволил директора кукольного театра за растрату Уволен директор Гахского Государственного театра кукол Назим Махмудов
Kультурная политика
19 октября 2021 г. 15:09
Министр уволил директора кукольного театра за растрату

Уволен директор Гахского Государственного театра кукол Назим Махмудов.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр культуры Анар Керимов.

В министерстве культуры Report подтвердили данный факт.

"Трудовой договор c директором Гахского Государственного театра кукол Н. Махмудовым расторгнут в соответствии с соответствующими пунктами Трудового кодекса в связи с присвоением и растратой с использованием своих должностных полномочий, служебного положения, а также в результате совершения правонарушений, подрывающих авторитет Центрального органа исполнительной власти”, - отметили в министерстве. 

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Версия на азербайджанском языке Nazir Kukla Teatrının direktorunu mənimsəməyə görə işdən çıxarıb

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