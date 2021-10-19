Министр уволил директора кукольного театра за растрату

Уволен директор Гахского Государственного театра кукол Назим Махмудов

Уволен директор Гахского Государственного театра кукол Назим Махмудов.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр культуры Анар Керимов.

В министерстве культуры Report подтвердили данный факт.

"Трудовой договор c директором Гахского Государственного театра кукол Н. Махмудовым расторгнут в соответствии с соответствующими пунктами Трудового кодекса в связи с присвоением и растратой с использованием своих должностных полномочий, служебного положения, а также в результате совершения правонарушений, подрывающих авторитет Центрального органа исполнительной власти”, - отметили в министерстве.