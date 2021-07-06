Министр: С грузинской стороной обсудим вопрос охраны памятников азербайджанской культуры

"В ходе моего визита в Грузию будет обсуждена участь и будущая деятельность Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева".

"В ходе моего визита в Грузию будет обсуждена участь и будущая деятельность Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева".

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам сказал министр культуры Анар Керимов.

По его словам, на ряде официальных встреч будет поднят вопрос охраны и заботы грузинского правительства об историческом и культурном наследии Азербайджана.

А.Керимов отметил, что ознакомится с состоянием дома-музея Дж.Мамедкулизаде в Тбилиси: "Вопрос охраны памятников азербайджанской культуры будет обсуждаться с грузинской стороной".

Министр также отметил, что в ходе визита в соседнюю страну будут рассмотрены вопросы сотрудничества между музеями, а также в сфере кино, охраны культурного наследия.