Министр: Рустам Ибрагимбеков 60 лет служил культуре Азербайджана

"Это один самых печальных дней для культуры Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Кермиов сказал на церемонии прощания с народным писателем Рустамом Ибрагимбековым.
"Он 60 лет служил культуре Азербайджана. Ему принадлежат исключительные заслуги в продвижении нашего искусства и культуры в мире. Выражаю соболезнования его семье, близким и в целом азербайджанской и российской общественности".
"По его произведениям сняты прекрасные фильмы, они золотыми буквами вписаны в культурную летопись Азербайджана. Его деятельность не ограничивалась только кино, он ставил театральные постановки. Это свидетельствует о его многогранной деятельности. Созданные им новые образы и стили навсегда останутся в сердце азербайджанского народа", - подчеркнул министр.