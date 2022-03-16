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Министр: Рустам Ибрагимбеков 60 лет служил культуре Азербайджана

Министр: Рустам Ибрагимбеков 60 лет служил культуре Азербайджана "Это один самых печальных дней для культуры Азербайджана".
Kультурная политика
16 марта 2022 г. 13:06
Министр: Рустам Ибрагимбеков 60 лет служил культуре Азербайджана

"Это один самых печальных дней для культуры Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Кермиов сказал на церемонии прощания с народным писателем Рустамом Ибрагимбековым.

"Он 60 лет служил культуре Азербайджана. Ему принадлежат исключительные заслуги в продвижении нашего искусства и культуры в мире. Выражаю соболезнования его семье, близким и в целом азербайджанской и российской общественности".

"По его произведениям сняты прекрасные фильмы, они золотыми буквами вписаны в культурную летопись Азербайджана. Его деятельность не ограничивалась только кино, он ставил театральные постановки. Это свидетельствует о его многогранной деятельности. Созданные им новые образы и стили навсегда останутся в сердце азербайджанского народа", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Rüstəm İbrahimbəyov 60 il Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edib"

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