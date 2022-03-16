Министр: Рустам Ибрагимбеков 60 лет служил культуре Азербайджана

"Это один самых печальных дней для культуры Азербайджана".

"Это один самых печальных дней для культуры Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Кермиов сказал на церемонии прощания с народным писателем Рустамом Ибрагимбековым.

"Он 60 лет служил культуре Азербайджана. Ему принадлежат исключительные заслуги в продвижении нашего искусства и культуры в мире. Выражаю соболезнования его семье, близким и в целом азербайджанской и российской общественности".

"По его произведениям сняты прекрасные фильмы, они золотыми буквами вписаны в культурную летопись Азербайджана. Его деятельность не ограничивалась только кино, он ставил театральные постановки. Это свидетельствует о его многогранной деятельности. Созданные им новые образы и стили навсегда останутся в сердце азербайджанского народа", - подчеркнул министр.