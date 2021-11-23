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Министр: В конвенциях нет положений, принуждающих армян вернуть украденное из Шуши

Министр: В конвенциях нет положений, принуждающих армян вернуть украденное из Шуши Существуют различные международные конвенции по вопросам возвращения культурных ценностей. Но, к сожалению, в этих конвенциях нет положений, принуждающих вернуть украденное. Это относится и к коврам, украденным армянами из Шушинского музея.
Kультурная политика
23 ноября 2021 г. 15:15
Министр: В конвенциях нет положений, принуждающих армян вернуть украденное из Шуши

Существуют различные международные конвенции по вопросам возвращения культурных ценностей. Но, к сожалению, в этих конвенциях нет положений, принуждающих вернуть украденное. Это относится и к коврам, украденным армянами из Шушинского музея.

Об этом Report сообщил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, в международных конвенциях имеются недоработки: "В этих документах нет механизмов, с помощью которых международные организации могут вернуть украденные из какой-то страны экспонаты, ценности. Следует поднять эти вопросы в международной плоскости, чем мы сейчас и занимаемся".

Министр отметил, что в настоящее время этими вопросами в основном занимается ЮНЕСКО: "У этой организации также есть конвенция, согласно которой запрещается незаконно вывозить, присваивать культурные ценности какой-либо страны. И Азербайджан, и Армения примкнули к этой конвенции. Мы, как присоединившиеся к этой конвенции, предъявили претензии ЮНЕСКО и заявили, что это наследие принадлежит Азербайджану".

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Версия на английском языке Minister on measures to have carpets, stolen by Armenians from Shusha, retrieved
Версия на азербайджанском языке Nazir ermənilərin Şuşadan oğurladıqları xalçaların geri qaytarılması üçün görülən işləri açıqlayıb

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