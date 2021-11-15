Министр прокомментировал проведение выставки ковров, украденных армянами из Шуши

12:47

"Прежде всего, мы должны составить список материально-культурных объектов, разграбленных на освобожденных территориях, и определить, сколько предметов, экспонатов было вывезено из музеев".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр культуры Анар Керимов.

Министр выразил сожаление, что судьба большинства разграбленных культурных ценностей, неясна.

"Собрав о них информацию, мы предъявим наши претензии согласно международным конвенциям. Наша цель - вернуть в нашу страну украденные произведения искусства, которые принадлежат азербайджанскому народу. Недавно в музеях Армении бесцеремонно провели выставку ковров, украденных из Шуши. И с гордостью показывают и говорят об этом. Это, в первую очередь, неуважение к международному праву. Мы проинформировали ЮНЕСКО и будем продолжим работу в этом направлении. Наше украденное наследие обязательно должно быть возвращено”, - сказал он.