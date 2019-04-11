Министр: Первый вице-президент контролирует работы в направлении возведения памятника Зейналабдину Тагиеву - ЭКСКЛЮЗИВ

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"Первый вице-президент Мехрибан Алиева лично контролирует работы в направлении возведения памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву".

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр сообщил, что работы, связанные с возведением памятника, осуществляются по линии Фонда Гейдара Алиева: "К вопросу установки в Баку памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву нужно относиться чутко. Будет определено место для установления памятника. Затем будет объявлен конкурс на изготовление памятника. Работы идут своим чередом. Заранее говорить о том, на территории какого района будет установлен памятник, неправильно".

Напомним, что предложение об установке памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву выдвинул заслуженный артист Бахрам Багирзаде 1 марта на встрече президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства. Глава государства поддержал предложение Б.Багирзаде.